«Maresca vuole imitare de Magistris». Fd'I e Forza Italia contro l'ex pm candidato per il centrodestra (Di domenica 27 giugno 2021) Nuove tensioni in coalizione a Napoli. Fd'I e Forza Italia non apprezzano la campagna elettorale e i nuovi compagni di viaggio dell'ex pm «Catello Maresca vorrebbe imitare Luigi de Magistris, riciclando anche autorevoli esponenti del suo movimento, ma temo che la mancanza di chiarezza lo porterà a risultati più simili a quelli di Ingroia». A parlare così del candidato del centrodestra a Napoli non è il suo avversario Gaetano Manfredi o un esponente qualsiasi del centrosinistra, ma Edmondo Cirielli,

Ultime Notizie dalla rete : Maresca vuole Quei rischi a destra ... ci si continui a scontrare sul candidato - anzi autocandidato - Catello Maresca, un altro pm, ... Non ci vuole chissà quale scienza per capire che una sconfitta in città come Roma e Napoli potrebbe ...

Meloni: "Per Napoli c'è anche l'opzione Rastrelli" Così il segretario leghista Matteo Salvini a SkyTg24 Live In, parlando della richiesta di Maresca che non vuole correre coi simboli dei partiti. Ma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ...

«Maresca vuole imitare de Magistris». Fd'I e Forza Italia contro l'ex pm candidato per il centrodestra Il Dubbio Centrodestra flop a Napoli. Sondaggi impietosi. Meloni divorzia da Salvini Non solo Milano, anche a Napoli il Centrodestra rischia una figuraccia colossale. Catello Maresca, che sarebbe dovuto essere il candidato unitario della coalizione, non vuole assolutamente liste di pa ...

Parma, senti Maresca: "In due anni ti riporto in A" Enzo Maresca, tecnico del Parma, ha parlato a SportWeek della sua nuova avventura. “Ricordo il Parma dei miei tempi.

