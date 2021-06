Mara Venier | Jerry Calà parla dei tradimenti in viaggio di nozze

(Di domenica 27 giugno 2021)ha cercato di far chiarezzando del tradimento ai danni della conduttrice italiana dopo le loro, la conduttrice racconta deisubiti mentre era sposata con(Getty Images)L’attore comico ha cercato di far chiarezza per quanto riguarda ildidei due, la conduttrice di Domenica In è stata circondata da tanti uomini e soprattutto tanti amori. Le sue passioni e i suoi dolori sono ...

Advertising

infoitcultura : Renzo Arbore e il drammatico motivo dietro la fine del suo amore con Mara Venier: “abbiamo perso un figlio” - infoitcultura : Mara Venier non si ferma e conduce anche Una voce per Padre Pio, sul palco Al Bano e Romina - infoitcultura : Mara Venier affranta dalla triste situazione: “Ho perso..” - PasqualeMarro : #MaraVenier confessa a tutti i suoi fan: lo faccio tutte le mattine - ace0395 : Quella edizione dell’isola ricordata per lo spoiler di Mara Venier #pienah -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Nel corso di una recente intervista rilasciata all'amata trasmissione condotta da, quel salottino Rai di ' Domenica In ' che tutti conoscono, e dopo la sua ultima esperienza televisiva al ...Ora abbiamo un rapporto bellissimo' - ha detto l'artista ospite dia Domenica In. Il rapporto con Valentina oggi è meraviglioso anche se all'inizio non è stato semplicissimo per via del ...Oggi andrà in onda l’ultima puntata della stagione di Domenica In. Mara Venier, che non sta vivendo un periodo facile per i problemi di ...In attesa di conoscere il programma completo con gli ospiti, è già certo che sul palco saliranno Al Bano e Romina Power Sarà infatti lei a presentare Una voce per Padre Pio, spettacolo musicale a scop ...