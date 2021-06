Mara Venier ferma la diretta di Domenica In: corsa dietro le quinte, chi abbraccia in lacrime (Di domenica 27 giugno 2021) Mara Venier ha vissuto un momento molto toccante quando è entrato nello studio di Rai1 don Antonio Mazzi per l'ultima puntata della stagione di Domenica In. La conduttrice vanta un grande rapporto di amicizia con il sacerdote veneto, che ormai da anni le viene a far visita in televisione: stavolta ha presentato il suo nuovo libro, ‘La speranza è una bambina ostinata'. Ma al di là dell'intento pubblicitario, forti sono state le emozioni provate in studio. “Quest'anno non ci siamo incontrati, ma per l'ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, spero di non piangere”, ha dichiarato la Venier ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021)ha vissuto un momento molto toccante quando è entrato nello studio di Rai1 don Antonio Mazzi per l'ultima puntata della stagione diIn. La conduttrice vanta un grande rapporto di amicizia con il sacerdote veneto, che ormai da anni le viene a far visita in televisione: stavolta ha presentato il suo nuovo libro, ‘La speranza è una bambina ostinata'. Ma al di là dell'intento pubblicitario, forti sono state le emozioni provate in studio. “Quest'anno non ci siamo incontrati, ma per l'ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, spero di non piangere”, ha dichiarato la...

