Maleo | rave party clandestino | oltre 700 ragazzi nel paese in allarme per un focolaio di «variante Delta»

(Di domenica 27 giugno 2021) Giovani «no mask» in arrivo da tutto il Nord Italia per la festa abusiva in una vecchia cava di, località tra il Lodigiano e Cremona. Sul posto, per tutta la notte, una cinquantina di carabinieri e agenti di polizia. Undici i nuovi casi di Covid accertati

Advertising

SkyTG24 : In 700 senza mascherina a rave in paese del Lodigiano con casi di variante delta - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - RaiNews : A Maleo, dove l'Ats ha certificato 3 casi di variante delta #coronavirus - emilio05714955 : RT @a_meluzzi: Google News -ormai siamo punto a capo tra poco si richiude tutto la tragedia-farsa prosegue fino al raggiungimento dei risul… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paes… -

Ultime Notizie dalla rete : Maleo rave

I soliti idioti e irresponsabili che rischiano di provocare danni. Oltre 700 persone hanno partecipato a unparty senza mascherine né distanziamento in un paese del Lodigiano,, dove la locale Azienda di tutela della salute ha certificato tre casi di variante Delta in un focolaio con 10 contagiati.700 giovani ad unparty a: la situazione Nelle stesse ore in cui in Spagna sale la preoccupazione per il maxi contagio di 700 persone a Maiorca , lo stesso numero torna anche in Italia. A ...'Un migliaio' di giovani al party nel comune tra il Lodigiano e il Cremonese, dove nel corso della settimana sono stati riscontrati contagi del ceppo ...(LaPresse) – Una “totale mancanza di rispetto per tutto quello che la mia comunità ha vissuto”. “E’ stato un party dell’illegalità”, dice a LaPresse Milano, 27 giu. Non usa messi termini Dante Sguazzi ...