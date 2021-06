Ma che succede in EUROPA? Meteo stravolto, Caldo infernale, Gelo, Tornado e Grandine (Di domenica 27 giugno 2021) L’estate 2021 presenta come tutte le ultime stagioni estive estremi Meteo rilevanti. Ogni estate c’è sempre una serie di notizie di fenomeni atmosferici che riempiono con fotografie e video il nostro Meteo Giornale. Effettivamente, ogni stagione estiva sembra essere peggiore della precedente. Ma nell’ultimo ventennio fenomeni atmosferici estremi si sono sensibilmente incrementati, sono divenuti più frequenti e soprattutto si sono estesi ad aree geografiche che solitamente non venivano coinvolte. Ad esempio, potremmo citare i violenti temporali dell’altro giorno in Finlandia. Oppure le grandinate che si sono verificate lo scorso anno in Lapponia, con ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 giugno 2021) L’estate 2021 presenta come tutte le ultime stagioni estive estremirilevanti. Ogni estate c’è sempre una serie di notizie di fenomeni atmosferici che riempiono con fotografie e video il nostroGiornale. Effettivamente, ogni stagione estiva sembra essere peggiore della precedente. Ma nell’ultimo ventennio fenomeni atmosferici estremi si sono sensibilmente incrementati, sono divenuti più frequenti e soprattutto si sono estesi ad aree geografiche che solitamente non venivano coinvolte. Ad esempio, potremmo citare i violenti temporali dell’altro giorno in Finlandia. Oppure le grandinate che si sono verificate lo scorso anno in Lapponia, con ...

Ultime Notizie dalla rete : che succede Lineker attacca l'Italia sui social ma gli Azzurri rispondono sul campo Mai banale e sempre molto social, anche a rischio di essere poi smentito. Succede a Gary Lineker , storico ex giocatore inglese, che ha assistito allo spettacolo di Italia - Austria ieri sera e ha voluto commentare su Twitter quanto stava accadendo nel match di Wembley. 0 - ...

Movida a Trento, musica e schiamazzi fino alle 6 Bisogna dire che quello che succede nella piazzetta del liceo coreutico avviene a partire da ore tarde per un centro abitato (dopo le 23) e culmina con comportamenti esagerati e oltre le righe . Noi ...

Che cosa succede dentro il nostro cervello mentre dormiamo? Corriere della Sera Non c’è ossido di grafene nei vaccini e non esiste alcuna causa di magnetismo Le bufale sui vaccini sono assolutamente internazionali. E il fatto che abbiano anche questa sorta di aria “esotica” spinge ancora di più a lasciarsi abbindolare: la pluralità delle voci, il loro diff ...

Mix tra Zeman e Gattuso Ancona scopre Colavitto Il mister ama un calcio dinamico e propositivo come il boemo, ma h lo stesso carisma di Rino: dalla squadra vuole carattere e leadership ...

