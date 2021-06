M5s | ultimi tentativi di mediazione per evitare la rottura fra Grillo e Conte

(Di domenica 27 giugno 2021) Forse già domani l'epilogo con l'ex Premier che, in caso di, convocherebbe una conferenza stampa per annunciare il suo passo ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s ultimi

Forse già domani l'epilogo con l'ex Premier che, in caso di rottura, convocherebbe una conferenza stampa per annunciare il suo passo ..."Abbiamo bisogno di Grillo, antisistema e radicale, che guarda con attenzione aglie alla crisi ambientale, ma anche di Conte, pragmatico e istituzionale, che sa arginare ... deputato del. "...Se Conte lasciasse il Movimento, una sua lista pescherebbe soprattutto dal Pd. E un Letta indebolito metterebbe in discussione la ’pax’ di Draghi fino al 2023 ...I timori della consigliera grillina. Paletti di Begaj (Coalizione civica): "No a un Merola ter o un modello Bonaccini in salsa bolognese" ...