M5s | telefonata Grillo Conte | si sblocca trattativa

(Di domenica 27 giugno 2021) Con la riapertura dei canali di dialogo tra, il garante avrebbe rinunciato ad alcuni puntisi con, come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s telefonata

tra Giuseppe Conte e il garanteBeppe Grillo. A quanto trapela da fonti parlamentari del Movimento con questa interlocuzione "adesso ci sarebbero spiragli" sulla trattativa per una ...Con la riapertura dei canali di dialogo tra Conte e Grillo, il garante avrebbe rinunciato ad alcuni punti contesi con Conte, come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in ...Ore convulse e molto delicate per le sorti del M5S. Giuseppe Conte e Beppe Grillo si sono sentiti al telefono per provare a superare l'impasse che da giorni tiene sulle spine ...Roma, 27 giugno 2021 - Telefonata tra Giuseppe Conte e il garante M5S Beppe Grillo. A quanto trapela da fonti parlamentari del Movimento con questa interlocuzione "adesso ci sarebbero spiragli" sulla ...