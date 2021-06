Lutto nella musica, morto leader della famosa band (Di domenica 27 giugno 2021) La musica internazionale vive l’ennesimo Lutto. Uno dei frontman più apprezzati al livello mondiale si è spento dopo la diagnosi di insufficienza epatica. Lutto nella musica (Adobe Stock)Dopo 55 settimane da quando aveva rivelato la malattia e di avere un’insufficienza epatica, il frontman degli Skid Row, Johnny Solinger è morto. Il leader della band aveva rivelato di non avere un’assicurazione sanitaria per coprire le sue spese mediche ed è stata istituita una campagna di raccolta fondi per aiutarlo. Tuttavia, non è servito a salvargli ... Leggi su chenews (Di domenica 27 giugno 2021) Lainternazionale vive l’ennesimo. Uno dei frontman più apprezzati al livello mondiale si è spento dopo la diagnosi di insufficienza epatica.(Adobe Stock)Dopo 55 settimane da quando aveva rivelato la malattia e di avere un’insufficienza epatica, il frontman degli Skid Row, Johnny Solinger è. Ilaveva rivelato di non avere un’assicurazione sanitaria per coprire le sue spese mediche ed è stata istituita una campagna di raccolta fondi per aiutarlo. Tuttavia, non è servito a salvargli ...

