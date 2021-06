L'unico modo di fare impresa è quello sostenibile, per dare un futuro alle nuove generazioni sostiene l'imprenditrice che ha appena donato la barca di famiglia a una scuola (Di domenica 27 giugno 2021) Pronipote di un capitano di lungo corso, nipote di un armatore, figlia di un uomo che amava moltissimo la navigazione, Diana Bracco racconta di essere stata catturata dal mare quando era piccolissima. «Adoravo fare tuffi e sci nautico. Mio padre amava la barca. Quando eravamo a Ischia, usciva la mattina presto, rientrava sempre per colazione». E scrive in un libro di prossima uscita: «Ancora adesso, quando penso a lui, in certi momenti mi appare come un puntino bianco in mezzo al mare azzurro, come quando ancora bambine, d’estate, io e le mie sorelle lo vedevamo sparire lontano con la sua barca a vela». La Beatrice. ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 giugno 2021) Pronipote di un capitano di lungo corso, nipote di un armatore, figlia di un uomo che amava moltissimo la navigazione, Diana Bracco racconta di essere stata catturata dal mare quando era piccolissima. «Adoravotuffi e sci nautico. Mio padre amava la. Quando eravamo a Ischia, usciva la mattina presto, rientrava sempre per colazione». E scrive in un libro di prossima uscita: «Ancora adesso, quando penso a lui, in certi momenti mi appare come un puntino bianco in mezzo al mare azzurro, come quando ancora bambine, d’estate, io e le mie sorelle lo vedevamo sparire lontano con la suaa vela». La Beatrice. ...

