Lukaku sulla strada dell’Italia | gioco d’Hazard contro il Portogallo | l’uomo del match è Thorgan

(Di domenica 27 giugno 2021) Sarà Italia-Belgio ai quarti di finale di Euro2021, la sfida si preannuncia bellissima tra due squadre che sono serie candidate alla vittoria finale. La compagine di Roberto Mancini è reduce dalla vittorial’Austria, servirà una squadra diversa per avere la meglio die compagni. Neldegli ottavi di finale, il Belgio ha avuto la meglio del: nel complesso il risultato può essere considerato giusto. Partita altalenante per Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus non è riuscito a prendere la squadra sulle spalle con continuità, si è registrata solo qualche fiammata. La sfida si sblocca ...

Ma gli occhi saranno tuttisfida trae Ronaldo , che in stagione hanno segnato 87 gol tra club e nazionali. Fischio d'inizio alle 21. APPROFONDIMENTI OTTAVI DI FINALI Foto IL CASO Uefa ...Sfida nella sfida quella tra l'interista Romelu, autore di 3 gol, e lo juventino Cristiano Ronaldo, capocannoniere della manifestazione con 5 reti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del ...La compagine di Roberto Mancini è reduce dalla vittoria contro l’Austria, servirà una squadra diversa per avere la meglio di Lukaku e compagni ... Juventus non è riuscito a prendere la squadra sulle ...Lukaku e De Bruyne non tirano nemmeno in porta? Nessun problema, ci pensa il fratello di Hazard. Il numero 16, nel match per gli ottavi di finale tra Belgio e Portogallo, mette a segno una rete spetta ...