Luis Enrique | Minacce a Morata? Le forze dell' ordine devono punire i responsabili

(Di domenica 27 giugno 2021) Siviglia , 27 giugno 2021 " Lericevute da Alvaroe dalla sua famiglia dopo l'1 - 1 rimediato dalla Spagna con la Polonia hanno scosso tutto il mondo del calcio e in particolar modo lo ...

Alla vigilia di questo delicato match, il CT ibericoè tornato sullo spiacevole accaduto, auspicando un intervento delle forze dell'ordine per individuare e punire i colpevoli: "Una ...In conferenza stampa,ha difeso Alvaro Morata dopo le minacce subite: 'Insultare qualcuno e augurargli la morte è un qualcosa che va messo nelle mani della polizia, e deve essere perseguito in modo deciso'. ...Il Commissario Tecnico della Nazionale Spagnola ha commentato l'episodio delle minacce ricevute dall'attaccante della Juventus.Il ct della Spagna è intervenuto sulle minacce ricevute dall'attaccante iberico dopo il match contro la Polonia ...