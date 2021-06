Luis Enrique: “A questo punto del torneo chiunque può andare avanti. Minacce a Morata? Vicenda grave” (Di domenica 27 giugno 2021) Il CT della Spagna, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara degli ottavi di finale contro la Croazia. Queste le sue parole: “Potrebbe giocare chiunque dei ventiquattro calciatori convocati. Mi hanno dato tutti garanzie per giocare un ottavo di finale. Sappiamo che a questo punto del torneo, ogni squadra può arrivare fino alla fine. Morata come sta? Sta bene. Mi dispiace per la Vicenda delle Minacce. La situazione è talmente grave che andrebbe messa nelle mani della polizia. Quello che dico io ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Il CT della Spagna,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara degli ottavi di finale contro la Croazia. Queste le sue parole: “Potrebbe giocaredei ventiquattro calciatori convocati. Mi hanno dato tutti garanzie per giocare un ottavo di finale. Sappiamo che adel, ogni squadra può arrivare fino alla fine.come sta? Sta bene. Mi dispiace per ladelle. La situazione è talmenteche andrebbe messa nelle mani della polizia. Quello che dico io ...

Advertising

pasqualinipatri : EURO2020 | Spagna, Luis Enrique duro contro le minacce a Morata: “È un qualcosa da mettere in mano alla polizia”… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Euro2020 | #ESP, le parole di #LuisEnrique che parla anche delle minacce ricevute da #Morata: 'Fatto grave, ci pensi la Poli… - zazoomblog : Europei: Luis Enrique minacce a Morata caso per la polizia - #Europei: #Enrique #minacce #Morata - laziopress : EURO2020 | Spagna, Luis Enrique duro contro le minacce a Morata: “È un qualcosa da mettere in mano alla polizia”… - LALAZIOMIA : EURO2020 | Spagna, Luis Enrique duro contro le minacce a Morata: “È un qualcosa da mettere in mano alla polizia”… -