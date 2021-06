Ludovica Pagani | festa per i 26 anni! Presente il suo nuovo compagno

(Di domenica 27 giugno 2021)compie 26Tra i presenti allaanche ildella bella giornalista.festeggia il suo compleanno (via socialè una famosa influencer e giornalista. La ragazza ha raggiunto una grande popolarità grazie al successo di numerosi programmi sportivi cui ha partecipato. La bella ragazza è considerata, per la sua bellezza e il suo talento, l’‘antagonista’ di Diletta Leotta.è attualmente impegnata con Casa...

Advertising

sportli26181512 : Casa Pagani Speciale Euro 2020: Insigne e Immobile ospiti d'eccezione: La seconda puntata del live show condotto da… - zazoomblog : Ludovica Pagani compie 26 anni e posta alcune foto. E spunta… El Shaarawy - #Ludovica #Pagani #compie #posta… - dario_vannini : RT @PBItaliana: Ludovica PAGANI - Nutty_Bara : #MITAM Ludovica Pagani - psychogiu : In un’altra vita voglio rinascere Ludovica Pagani -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Pagani

Vesuvius.it

ha festeggiato il suo 26esimo compleanno circondata dall'affetto dei suoi cari: nella foto spunta anche il noto calciatore Le ultime due settimane sono state parecchio movimentate per ...... il ventennale del 'Premio Guglielmo Biraghi' per gli esordienti segnalaFrancesconi ( Sul più bello ), Alice( Non mi uccidere ) e il trio di protagonisti di Est - Dittatura Last ...La seconda puntata del live show condotto dalla web influencer Ludovica Pagani. Tra gli altri ospiti: Nicola Amoruso, Stefano Sorrentino, Nicola Ventola, Cecilia Salvai e Arianna Talamona ...La splendida giornalista ha spento 26 candeline. Diversi gli scatti postati su Instagram dove compare anche il giocatore ...