Love is in the air, anticipazioni 28 giugno: la scelta di Serkan

Serkan farà una scelta molto precisa a Love is in the air. Il giovane, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda lunedì 28 giugno, lascerà la cena con Selin e si recherà da Eda con la quale trascorrerà la serata e riceverà un regalo di compleanno inaspettato. I due, il giorno successivo si recheranno alla tenuta da ristrutturare di cui Eda curerà il paesaggio. Infine, Kaan continuerà a corteggiare Melek, la quale gli confiderà tutti i segreti dell'azienda di Serkan.

