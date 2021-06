Love is in the air anticipazioni 28 giugno 2021: Serkan finisce a cena con Selin (Di domenica 27 giugno 2021) Love is in the air torna domani, lunedì 28 giugno 2021, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata: Serkan finisce a cena con Selin ma i suoi pensieri ormai sono tutti per Eda. Love is in the air torna domani, lunedì 28 giugno 2021 su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Le anticipazioni sembrano togliere ormai ogni speranza a Selin, nonostante le apparenze? Nel giorno del compleanno di Serkan, Eda gli organizza una cena di lavoro con ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 giugno 2021)is in the air torna domani, lunedì 28, su Canale 5 alle 15:35 con una nuova puntata:conma i suoi pensieri ormai sono tutti per Eda.is in the air torna domani, lunedì 28su Canale 5 alle 15:35 con la nuova puntata della settimana. Lesembrano togliere ormai ogni speranza a, nonostante le apparenze? Nel giorno del compleanno di, Eda gli organizza unadi lavoro con ...

