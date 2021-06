Lory Del Santo vuota il sacco | “Quella notte con Mancini | potevo scegliere tra lui e Vialli”

Advertising

__barbarella__ : Giovanna Botteri ha iniziato a prendere ripetizioni da Lory Del Santo - infoitcultura : “Sono stata una notte con lui”. Lory Del Santo fa il nome del ‘vip nazionale’: “Avevo due possibilità” - infoitcultura : Lory del Santo confessa il dettaglio piccante su Roberto Mancini: “Sapevo che era…” - AAA___aria : Io amo Lory Del Santo e le sue avventure che vengono fuori ogni volta che il Big è sotto riflettori - _Charlie76 : @ArtemisiaBa In questa foto non assomiglia a Lory del Santo? -

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del

Se stiamo ai racconti diSanto dei ruggenti anni della Samp, con i due in coppia a fare scorribande. RICORSI L'altra sera contro l'Austria il luogo della sofferenza sportiva, era un luogo ...Santo è tornata a parlate della notte magica con l'allenatore della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio ...Lory Del Santo ha spiazzato tutti con una confessione piccante sul commissario tecnico della nazionale italiana. Alla cena c’erano anche Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Lory Del Santo e Roberto Man ...Cosa resterà, per sempre, nei ricordi di Italia-Austria, il complicatissimo ottavo di finale di Euro2020? Per qualcuno l'inginocchiata (ma dopo il gol) di Federico Chiesa. Per altri ...