Lo sfregio a Cristo in testa al corteo del Pride di Roma: questo tizio? Disintegrato dalla Meloni: "Adesso rispondimi..." (Di domenica 27 giugno 2021) Al Pride di Roma, che si è svolto ieri, sabato 26 maggio, ecco anche il "Cristo Lbgt". Un manifestante ha sfilato così come lo potete vedere nella foto, dotato di corona di spine, stimmate colorate e l'immancabile lenzuolo arcobaleno. Alle sue spalle uno striscione che recitava "Orgoglio e ostentazioni". Il soggetto era intesta al corteo, insomma ha avuto l'onore di aprire il Pride che si è svolto in concomitanza in diverse città italiane. Immagini che però hanno dato fastidio a molti, in particolare ai fedeli. Tanto che anche Giorgia Meloni ha puntato il dito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Aldi, che si è svolto ieri, sabato 26 maggio, ecco anche il "Lbgt". Un manifestante ha sfilato così come lo potete vedere nella foto, dotato di corona di spine, stimmate colorate e l'immancabile lenzuolo arcobaleno. Alle sue spalle uno striscione che recitava "Orgoglio e ostentazioni". Il soggetto era inal, insomma ha avuto l'onore di aprire ilche si è svolto in concomitanza in diverse città italiane. Immagini che però hanno dato fastidio a molti, in particolare ai fedeli. Tanto che anche Giorgiaha puntato il dito ...

Ultime Notizie dalla rete : sfregio Cristo L'ira della Meloni : "Guardate questo cristo Lgbt ..." Lo sfregio al Gay Pride: calpestati i volti dei leader di destra

