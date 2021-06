LIVE Tour de France 2021, seconda tappa in DIRETTA: si sgretola il plotoncino dei fuggitivi (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Mathieu van der Poel è rientrato in gruppo. 16.08 C’è grande nervosismo in gruppo, la Groupama-FDJ ha alzato l’andatura per tenere davanti David Gaudu. 16.04 Mancano 68 chilometri all’arrivo. 16.01 Tratto di discesa bagnata, allunga Theuns tra i fuggitivi. 15.59 Davanti si è ricompattata la situazione, al comando sempre in sei: Anthony Perez (Cofidis), Jonas Koch (Intermarchè-Wanty Gobert), Simon Clarke (Team Qhubeka Nexthash), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) e Jeremy Cabot (Team TotalEnergies). 15.56 Foratura per Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). 15.53 75 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Mathieu van der Poel è rientrato in gruppo. 16.08 C’è grande nervosismo in gruppo, la Groupama-FDJ ha alzato l’andatura per tenere davanti David Gaudu. 16.04 Mancano 68 chilometri all’arrivo. 16.01 Tratto di discesa bagnata, allunga Theuns tra i. 15.59 Davanti si è ricompattata la situazione, al comando sempre in sei: Anthony Perez (Cofidis), Jonas Koch (Intermarchè-Wanty Gobert), Simon Clarke (Team Qhubeka Nexthash), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) e Jeremy Cabot (Team TotalEnergies). 15.56 Foratura per Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). 15.53 75 ...

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - fabioachille : Grandissimo #Live di @lorenzojova Tour #ORA 2011 su @TCtelecapri ?????? Che show!!! - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 tappa di oggi LIVE: sei fuggitivi gruppo che controlla - #DIRETTA #France #tappa #LIVE… - otbxsw : @_rossxhz__ prince e harry styles live on tour, ma comunque amo tutte, la tua? - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 seconda tappa in DIRETTA: un quartetto in fuga - #France #seconda #tappa #DIRETTA: -