LIVE Tour de France 2021, seconda tappa in DIRETTA: il gruppo lascia strada ai primi sei (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Ora tira la Deceuninck-Quick Step con Tim Declerq. 13.58 Il gruppo si è praticamente fermato: il margine di Anthony Perez (Cofidis), Jonas Koch (Intermarchè-Wanty Gobert), Simon Clarke (Team Qhubeka Nexthash), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) e Jeremy Cabot (Team TotalEnergies) è di 3'45". 13.54 Bel momento per Franck Bonnamour (B&B Hotels) che prende dei metri di vantaggio per salutare il suo paese di nascita. 13.51 Supera già i due minuti il vantaggio dei primi sei. 13.50 Nessuno dei sei corridori in fuga può essere una vera e propria ...

