LIVE – Tour de France 2021 | seconda tappa al Mur de Bretagne | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

(Di domenica 27 giugno 2021) Lascritta delladelde, con la Grande Boucle numero 108 che rimane in Bretagna per la Perros Guirec-Mur dedi 183 chilometri. Un’altra frazione dal finale molto insidioso, con il doppio passaggio sul Mur deche potrebbe vedere protagonisti anche gli uomini di classifica. Unada non perdere quindi, con Sportface che ve la racconterà in tempo reale con, classifiche, approfondimenti e tanto altro. Segui il...

...9%; Programmazione tv Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCORSO E FAVORITI DELLA TAPPA DI OGGI: C'E' IL MUR DE BRETAGNE! VIDEO: LA MAXI-CADUTA PER LA FOLLIA DI UNA TIFOSA VIDEO: LA SECONDA MAXI-CADUTA CON CHRIS FR ...