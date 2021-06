LIVE – Softball | Italia-Russia | Europei 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 giugno 2021) Lascritta del match tra, valevole per glidiin corso di svolgimento in Friuli-Venezia Giulia. Le azzurre di Enrico Obletter sono le campionesse in carica e vanno a caccia del titolo numero 12. Esordiranno a Castions di Strada contro la, avversario da non sottovalutare. Il match, in programma alle ore 20.30 di domenica 27 giugno, verrà trasmesso in tv sui canali di Sky Sport. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto. Segui ilsu ...