LIVE Olanda-Repubblica Ceca, Europei 2021 in DIRETTA: gli orange partono favoriti (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Olanda-Repubblica Ceca, partita di calcio valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Per la Repubblica Ceca è stata importante la partita del debutto, il successo per 2-0 con la Scozia nel gruppo D. Poi l’1-1 con la Croazia e la sconfitta con la capolista Inghilterra (1-0) hanno permesso comunque la qualificazione come una tra le migliori terze, con 4 punti. L’Olanda ha raggiunto la fase a eliminazione ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, partita di calcio valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Per laè stata importante la partita del debutto, il successo per 2-0 con la Scozia nel gruppo D. Poi l’1-1 con la Croazia e la sconfitta con la capolista Inghilterra (1-0) hanno permesso comunque la qualificazione come una tra le migliori terze, con 4 punti. L’ha raggiunto la fase a eliminazione ...

