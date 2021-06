LIVE Olanda-Repubblica Ceca 0-2, Europei 2021 in DIRETTA: De Ligt espulso, allora Holes e Schick regalano i quarti (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 È tutto per la DIRETTA LIVE di Olanda-Repubblica Ceca. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima! 20.03 Le pagelle della partita. Olanda: Stekelenburg 5; De Vrij 6, De Ligt 5.5, Blind 5.5 (82? Timber sv); Dumfries 6, De Roon 5.5 (73? Weghorst 5), Wijnaldum 4.5, F. De Jong 6, Van Aaholt 6 (81? Berghuis sv); Depay 6.5, Malen 7 (57? Promes 5). Repubblica Ceca: Vaclik 6; Coufal 6, Celustka 6, Kalas 6.5, Kaderabek 7; Holes 7.5 (86? ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.04 È tutto per ladi. Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima! 20.03 Le pagelle della partita.: Stekelenburg 5; De Vrij 6, De5.5, Blind 5.5 (82? Timber sv); Dumfries 6, De Roon 5.5 (73? Weghorst 5), Wijnaldum 4.5, F. De Jong 6, Van Aaholt 6 (81? Berghuis sv); Depay 6.5, Malen 7 (57? Promes 5).: Vaclik 6; Coufal 6, Celustka 6, Kalas 6.5, Kaderabek 7;7.5 (86? ...

SkySport : ???? Marea arancione a Budapest ?? La carica dei tifosi olandesi in trasferta ?? Oggi la sfida alla Repubblica Ceca Uf… - gilnar76 : Risultati Euro 2020 LIVE: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - cmdotcom : Impresa #RepubblicaCeca: batte 2-0 l'#Olanda e raggiunge la Danimarca ai quarti. #DeLigt espulso con il Var… - zazoomblog : LIVE Olanda-Repubblica Ceca 0-0 Europei 2021 in DIRETTA: inizia il secondo tempo - #Olanda-Repubblica #Europei… - EUCUPdotCOM : OLANDA - REPUBBLICA CECA | Live Streaming // Ottavi Euro 2020 // 27.06.2021 // La partita in diretta… -