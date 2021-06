LIVE Olanda-Repubblica Ceca 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: Barak non colpisce sotto la porta (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? DUMFRIES! Entra in area in velocità e la butta in mezzo dalla destra, c’è la difesa avversaria a levar via. Ma che brividi. 39? Una serie di ribattute in area fanno ripartire l’Olanda. 38? Barak! Servito da Masopust, calcia nel cuore dell’area di rigore e fallisce il colpo sotto la traversa. Ma c’è stata una deviazione di De Ligt: angolo. 37? Sembra esserci un minimo di continuità nella gestione della gara da parte della Repubblica Ceca. 36? Nessuna opportunità dalla battuta, alla fine Kaderabek crossa in profondità dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? DUMFRIES! Entra in area in velocità e la butta in mezzo dalla destra, c’è la difesa avversaria a levar via. Ma che brividi. 39? Una serie di ribattute in area fanno ripartire l’. 38?! Servito da Masopust, calcia nel cuore dell’area di rigore e fallisce il colpola traversa. Ma c’è stata una deviazione di De Ligt: angolo. 37? Sembra esserci un minimo di continuità nella gestione della gara da parte della. 36? Nessuna opportunità dalla battuta, alla fine Kaderabek crossa in profondità dalla ...

SkySportMotoGP : ? CADUTA PER ROSSI IN CURVA 7 ( -15 giri ?? ) ?? Una Ducati in bagarre per il podio Il LIVE ? - Handwriting01 : RT @SkySport: ???? Marea arancione a Budapest ?? La carica dei tifosi olandesi in trasferta ?? Oggi la sfida alla Repubblica Ceca Ufficiali ?… - infoitsport : LIVE Olanda-Repubblica Ceca 0-0: si riparte, 26' sul cronometro - ArmandaGelsomin : RT @SkySportMotoGP: ? CADUTA PER ROSSI IN CURVA 7 ( -15 giri ?? ) ?? Una Ducati in bagarre per il podio Il LIVE ? - andreastoolbox : Olanda Repubblica Ceca, formazioni ufficiali e risultato in diretta live | Sky Sport -