LIVE MotoGP, GP Olanda in DIRETTA: buon avvio di Valentino Rossi nel warm-up (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00 9.53 1’33?676 per Valentino Rossi, è il suo miglior giro. E’ 8° a 0.837 dalla vetta. 9.52 1’32?839 per Vinales, sale in vetta con 0.059 su Quartararo. Bagnaia è rientrato ai box. 9.51 Arriva la Suzuki. Rins è 3° a 0.026 dalla vetta. 2° Vinales a 0.017 da Quartararo. 9.50 Benissimo Petrucci, 5° a 0.458 con la Ktm Tech3. 9.50 Ecco anche Bagnaia, 6° a 6 decimi da Quartararo. 9.49 1’32?898 per Quartararo. Il francese e Vinales sembrano di un altro pianeta, tuttavia Bagnaia e ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADEL GP DI STIRIA DI F1 DALLE 15.00 9.53 1’33?676 per, è il suo miglior giro. E’ 8° a 0.837 dalla vetta. 9.52 1’32?839 per Vinales, sale in vetta con 0.059 su Quartararo. Bagnaia è rientrato ai box. 9.51 Arriva la Suzuki. Rins è 3° a 0.026 dalla vetta. 2° Vinales a 0.017 da Quartararo. 9.50 Benissimo Petrucci, 5° a 0.458 con la Ktm Tech3. 9.50 Ecco anche Bagnaia, 6° a 6 decimi da Quartararo. 9.49 1’32?898 per Quartararo. Il francese e Vinales sembrano di un altro pianeta, tuttavia Bagnaia e ...

