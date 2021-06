LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Foggia si impone ad Assen! Fenati chiude terzo (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP DI OGGI ALLE 9.40 E 14.00 11.51 Grazie a tutti per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento ad agosto con un’importante di doubleheader in Stiria. Grazie a tutti! 11.48 Lo spagnolo Sergio Garcia strappa il secondo posto ed accorcia il gap nel Mondiale sullo spagnolo Pedro Acosta. Ottima prova anche per il centauro di Aspar che nel finale ha sfidato Fenati il secondo gradino del podio. 11.46 Rimonta incredibile per Romano Fenati. Il #55 di Max Racing ha ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP DI OGGI ALLE 9.40 E 14.00 11.51 Grazie a tutti per averci seguito in questa. Appuntamento ad agosto con un’importante di doubleheader in Stiria. Grazie a tutti! 11.48 Lo spagnolo Sergio Garcia strappa il secondo posto ed accorcia il gap nel Mondiale sullo spagnolo Pedro Acosta. Ottima prova anche per il centauro di Aspar che nel finale ha sfidatoil secondo gradino del podio. 11.46 Rimonta incredibile per Romano. Il #55 di Max Racing ha ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3 Moto3, la diretta LIVE del GP di Assen Alle 11 scatta la gara della Moto3 ad Assen, con Alcoba in pole seguito da due italiani in prima fila: Fenati e Foggia. Si prosegue alle 12:20 con la gara della Moto2, da non perdere alle 14 la gara della MotoGP. Gran finale alle ...

F1 Stiria, MotoGP Olanda, la domenica di motori live su Sky (e poi su TV8) Ore 8.30: Paddock Live Ore 8.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 10.30: Paddock Live - Differita su TV8 ore 13:30 Ore 11: gara Moto3 - Differita su TV8 ore 14:00 Ore 12.20: gara Moto2 - Differita su ...

LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Foggia conquista Assen davanti a Garcia e Fenati OA Sport Moto3, GP Olanda LIVE: la cronaca dei 22 giri di gara Alle 11 italiane scatta il GP Olanda di Moto3 sul celebre tracciato di Assen; la cronaca LIVE dei 22 giri in programma ...

Moto3 Olanda: Foggia tinge d'azzurro Assen, anche Fenati sul podio È un super Dennis Foggia a vincere la nona tappa stagionale del mondiale di Moto3 nel GP d'Olanda ad Assen. Gara super del pilota italiano, che detta il ritmo e conquista il secondo successo della sta ...

