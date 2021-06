LIVE Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Di Giannatonio e Bezzecchi all’attacco, il via alle 12.20 (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP DI OGGI alle 9.40 E 14.00 11.43: KTM è la favorita d’obbligo per la prova che ci apprestiamo a vivere. Sono infatti quattro i successi consecutivi da Le Mans (Francia) al GP di Germania di settimana scorsa in cui abbiamo assistito al terzo acuto consecutivo dell’australiano Remy Gardner che è saldamente il leader della classifica piloti. Il centauro di casa Ajo scatterà secondo alle spalle del compagno di box Raul Fernandez, il migliore in Q2 in 1.36.356. 11.40: Buongiorno e ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP DI OGGI9.40 E 14.00 11.43: KTM è la favorita d’obbligo per la prova che ci apprestiamo a vivere. Sono infatti quattro i successi consecutivi da Le Mans (Francia) al GP di Germania di settimana scorsa in cui abbiamo assistito al terzo acuto consecutivo dell’australiano Remy Gardner che è saldamente il leader della classifica piloti. Il centauro di casa Ajo scatterà secondospdel compagno di box Raul Fernandez, il migliore in Q2 in 1.36.356. 11.40: Buongiorno e ...

Advertising

4Tchat : RT @SSportNetwork: #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #EURO2020 #OlandaRepubblicaCeca #BelgioPortogallo #F1 #Styri… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #EURO2020 #OlandaRepubblicaCeca #BelgioPortogallo #F1… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #Assen #AssenGP #DutchGP Quinto tempo per #Bezzecchi, #Manzi è ottavo - - motograndprixit : #Moto2 #Assen #AssenGP #DutchGP Quinto tempo per #Bezzecchi, #Manzi è ottavo - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Olanda 2021 in DIRETTA: risultati warm-up e gara in tempo reale - #Moto2 #Olanda #DIRETTA:… -