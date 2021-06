LIVE Italia-Grecia 9-7, World League pallanuoto in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto! (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.50? Goooooooool, Echeniqueeeeeeee, segna subito l’Italia dalla distanza, Italia-Grecia 11-8. 3? Rete su rigore della Grecia con Genidounias, Italia-Grecia 10-8. 4? Gooooooooooooooool, Di Fulvioooooooooooo, grande tiro dalla distanza che si spegne dentro la rete, Italia-Grecia 10-7. 5? Tiro sull’esterno della rete della Grecia. 6? Parata del portiere Greco che evita la rete Italiana. 7? Tiro fuori dell’Italia che sfiora il ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.50? Goooooooool, Echeniqueeeeeeee, segna subito l’dalla distanza,11-8. 3? Rete su rigore dellacon Genidounias,10-8. 4? Gooooooooooooooool, Di Fulvioooooooooooo, grande tiro dalla distanza che si spegne dentro la rete,10-7. 5? Tiro sull’esterno della rete della. 6? Parata del portiere Greco che evita la retena. 7? Tiro fuori dell’che sfiora il ...

UEFAcom_it : ? GOL! L'Italia raddoppia con Pessina!!! LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - SkySport : ?? INSIGNE ACCENDE LA CASSA ?? RIECCO LE 'NOTTI MAGICHE' ???? Festa azzurra davanti all'hotel LIVE su Sky Sport 24 ?… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 782 nuovi contagi, 14 morti, 1.336 guariti, 62.622 tamponi molecolari, 294 (-4) in terapia intensiva #2… - sportface2016 : In #Italia oggi: 782 nuovi contagi, 14 morti, 1.336 guariti, 62.622 tamponi molecolari, 294 (-4) in terapia intensi… -