LIVE Italia-Grecia 0-0, World League pallanuoto in DIRETTA: si parte! (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Entrano i giocatori, inni nazionali in corso. 16.05 La Grecia, ha sofferto più del previsto per sconfiggere la Francia per 10-8 (2-2, 3-1, 2-3, 3-2) con due gol di Genidounias negli ultimi 4 minuti. 16.00 A riposo contro il Kazakistan, Echenique e Figlioli. 15.55 Nella partita di ieri sono andati a segno tutti gli azzurri eccetto Figari con il 6/9 in superiorità numerica più un rigore: triplette di Fondelli e Damonte, doppiette di Luongo, Di Fulvio, Alesiani e Bodegas, reti di Presciutti, Aicardi e Dolce. In porta Del Lungo nei primi due tempi e successivamente Nicosia. 15.50 Il Settebello ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Entrano i giocatori, inni nazionali in corso. 16.05 La, ha sofferto più del previsto per sconfiggere la Francia per 10-8 (2-2, 3-1, 2-3, 3-2) con due gol di Genidounias negli ultimi 4 minuti. 16.00 A riposo contro il Kazakistan, Echenique e Figlioli. 15.55 Nella partita di ieri sono andati a segno tutti gli azzurri eccetto Figari con il 6/9 in superiorità numerica più un rigore: triplette di Fondelli e Damonte, doppiette di Luongo, Di Fulvio, Alesiani e Bodegas, reti di Presciutti, Aicardi e Dolce. In porta Del Lungo nei primi due tempi e successivamente Nicosia. 15.50 Il Settebello ...

