LIVE – Francia-Serbia 2-2, basket femminile finale Europei 2021 (DIRETTA) (Di domenica 27 giugno 2021) Francia e Serbia si sfidano nel match valido per la finale degli Europei 2021 di basket femminile. Le transalpine giungono da una semifinale controllata contro la Bielorussia, le serbe invece da una partita al cardiopalma contro il Belgio. Il tema centrale sarà quello della “maledizione” da spezzare per la Francia, alla quinta finale europea consecutiva ma reduce da quattro sconfitte dolorosissime. Una di queste è arrivata proprio contro la Serbia nel 2015, quindi l’obiettivo sarà quello della rivincita. ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021)si sfidano nel match valido per ladeglidi. Le transalpine giungono da una semicontrollata contro la Bielorussia, le serbe invece da una partita al cardiopalma contro il Belgio. Il tema centrale sarà quello della “maledizione” da spezzare per la, alla quintaeuropea consecutiva ma reduce da quattro sconfitte dolorosissime. Una di queste è arrivata proprio contro lanel 2015, quindi l’obiettivo sarà quello della rivincita. ...

LIVE – Francia-Serbia 2-2 (2'), basket femminile finale Europei 2021 (DIRETTA) Sportface.it Inghilterra – Germania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Inghilterra - Germania del 29 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 ...

