Live F1, GP Stiria in diretta: Verstappen allunga, Sainz sesto, Leclerc recupera ed è ottavo (Di domenica 27 giugno 2021) 56° giro - Leclerc è scatenato, prende Alonso e lo supera senza tanti complimenti salendo in ottava posizione55° giro - Leclerc riesce a passare Tsunoda per la nona... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 giugno 2021) 56° giro -è scatenato, prende Alonso e lo supera senza tanti complimenti salendo in ottava posizione55° giro -riesce a passare Tsunoda per la nona...

Advertising

SkySportF1 : SU I MOTORI, SCATTA IL GP DI STIRIA? ? Subito problema per Leclerc, ai box LIVE ? - SkySportF1 : GP di Stiria LIVE dall'Austria, diretta su Sky Sport F1, canale 207 #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ? CONTATTO LECLERC-GASLY AL VIA ? Entrambi subito ai box LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica giri 61/71 #Gara #StyrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica giri 61/71 #Gara #StyrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -