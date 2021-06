LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: ordine d’arrivo e classifica, grande rimonta delle Ferrari (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71° giro/71 Inizia l’ultima tornata per Verstappen! 70° giro/71 Perez a 1?8 da Bottas. Ci proverà all’ultimo giro? 70° giro/71 PIT-STOP PER HAMILTON! L’inglese vuole il punto di bonus. 68° giro/71 Raikkonen scavalca Vettel e si prende l’11° posto. 68° giro/71 Verstappen ha letteralmente asfaltato Hamilton. Su questa pista la Red Bull ha qualcosa in più. E domenica prossima si gareggerà ancora sul medesimo circuito… 67° giro/71 Leclerc è 7° a 13? dal compagno di squadra Sainz. Ha effettuato una grande rimonta. 66° giro/71 Sainz e Perez sono i più veloci in pista al momento. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71° giro/71 Inizia l’ultima tornata per Verstappen! 70° giro/71 Perez a 1?8 da Bottas. Ci proverà all’ultimo giro? 70° giro/71 PIT-STOP PER HAMILTON! L’inglese vuole il punto di bonus. 68° giro/71 Raikkonen scavalca Vettel e si prende l’11° posto. 68° giro/71 Verstappen ha letteralmente asfaltato Hamilton. Su questa pista la Red Bull ha qualcosa in più. E domenica prossima si gareggerà ancora sul medesimo circuito… 67° giro/71 Leclerc è 7° a 13? dal compagno di squadra Sainz. Ha effettuato una. 66° giro/71 Sainz e Perez sono i più veloci in pista al momento. Il ...

