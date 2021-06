LIVE Belgio-Portogallo | Europei 2021 in DIRETTA | le formazioni ufficiali del match!

Leggi su oasport

(Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 La vincente di questa sera andrà ad affrontare l’Italia a Monaco di Baviera ai quarti di finale, delle sorti del match di Siviglia gli azzurri saranno dunquemente interessati. 20.09 4-3-3 invece per il, Rui Patricio in porta, Dalot e Guerreiro gli esterni di difesa, Dias e Pepe i centrali. Moutinho, Palhinha e Sanches a centrocampo, Bernardo Silva-Diogo Jota-Cristiano Ronaldo il tridente offensivo. 20.06 Roberto Martinez schiera un 3-4-2-1 con Courtois tra i pali, Alderweireld, Veramelen e Vertonghen a comporre la linea a tre di difesa, Tielemans e Witsel a ...