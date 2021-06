LIVE Belgio-Portogallo 1-0 | Europei 2021 in DIRETTA | i lusitani spingono per il pareggio

(Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Destro a giro da poco oltre il limite di Ronaldo bloccato da Courtois. 74? Fallo in attacco commesso da Eden Hazard, 16 minuti più recupero al termine,1-0. 73? L’attaccante della Juventus spara contro la barriera. 72? GIALLO! Fallo di Vermaelen su Joao Felix, punizione da posizione interessante per Cristiano Ronaldo. 71? Ora ilnon attacca più con l’intensità di dieci minuti fa, gli uomini di Fernando Santos dovranno spingere in questi ultimi 20 minuti più recupero. 70? CAMBIO! ...

Le formazioni ufficiali(3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. Ct: Roberto Martinez. Portogallo (4 ...... il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 trae Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' 'Estadio de la Cartuja',e Portogallo si affrontano ...Un acquisto flop. Alexander Kokorin non ha lasciato il segno alla Fiorentina, in sei mesi non si è quasi mai visto. Secondo quanto riferito da Sport-Express.ru numerosi club russi e asiatici hanno man ...Una perla del più piccolo dei fratelli Hazard sblocca il match tra il Belgio e il Portogallo: conclusione a giro che fulmina Rui Patricio. In precedenza grande equilibrio tra le squadre e poche occasi ...