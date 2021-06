LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Sibilio e Derkach volano alle Olimpiadi! (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 Sta per cominciare anche la finale dei 400 metri ad ostacoli femminili. 19.28 Questa la classifica dei 400 metri ad ostacoli maschili: 1 3 22 Sibilio Alessandro 1999 PM RM056 G.A. FIAMME GIalle 48.96 2 5 17 MONTEFALCONE Gabriele 1997 SM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 50.20 3 4 3 BENCOSME DE LEON Jose R 1992 SM RM056 G.A. FIAMME GIalle 50.74 4 6 23 VEROLI Lorenzo (I) 1992 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 51.96 5 7 12 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 SM FI018 TOSCANA Atletica FUTURA 52.28 6 2 18 PINA BARROS Joao Carlos 1999 PM AO004 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.31 Sta per cominciare anche la finale dei 400 metri ad ostacoli femminili. 19.28 Questa la classifica dei 400 metri ad ostacoli maschili: 1 3 22Alessandro 1999 PM RM056 G.A. FIAMME GI48.96 2 5 17 MONTEFALCONE Gabriele 1997 SM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 50.20 3 4 3 BENCOSME DE LEON Jose R 1992 SM RM056 G.A. FIAMME GI50.74 4 6 23 VEROLI Lorenzo (I) 1992 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 51.96 5 7 12 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 SM FI018 TOSCANAFUTURA 52.28 6 2 18 PINA BARROS Joao Carlos 1999 PM AO004 ...

Advertising

atleticaitalia : #atletica DIRETTA STREAMING fino alle 19 su - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: l’Italia scopre Ihemeje in un triplo di alto livello occhio a Desalu… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: l'Italia scopre Ihemeje in un triplo di alto livello, occhio a Desalu - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: 10.01 per Marcell Jacobs! Dal Molin record italiano nei 110 ostacoli… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani in DIRETTA: 10.01 per Marcell Jacobs! Dal Molin record italiano nei 110 ostacoli… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica LIVE Rovereto: Derkach 14,47 nel triplo Assoluti: in diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, DIRETTA TV dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD. Si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani In diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto (Trento): si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani. ...

LIVE Rovereto, la giornata conclusiva Assoluti: in diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, DIRETTA TV dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD. Si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani In diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto (Trento): si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani. ...

LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: 14.47 per Derkach e standard olimpico conquistato! OA Sport DIRETTA/ Assoluti Italiani atletica 2021, streaming Rai: minimo olimpico per Derkach! Diretta Assoluti Italiani Atletica 2021: streaming video Rai, orario, programma e risultati della terza e giornata di gare per il tricolore, oggi.

LIVE Rovereto: Derkach 14,47 nel triplo In diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto (Trento): ...

Assoluti: in diretta streaming su www..tv fino alle 19, DIRETTA TV dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD. Si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani In diretta streaming su www..tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto (Trento): si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani. ...Assoluti: in diretta streaming su www..tv fino alle 19, DIRETTA TV dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD. Si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani In diretta streaming su www..tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto (Trento): si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani. ...Diretta Assoluti Italiani Atletica 2021: streaming video Rai, orario, programma e risultati della terza e giornata di gare per il tricolore, oggi.In diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto (Trento): ...