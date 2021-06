LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Sibilio, Derkach, Bocchi e Marchiando volano alle Olimpiadi! 20.38 per Desalu (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 Cominciano i 3000 siepi femminili, successivamente ci saranno quelli maschili. 20.03 Stefano Sottile è il primo a raggiungere i 2.20 nel salto in alto maschile. 19.59 Questa la classifica ufficiale dei 200 metri femminili: 1 4 64 KADDARI Dalia (I) 2001 PF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 22.89 Campionessa Italiana AS TESPIENSE QUARTU 2 6 54 BONGIORNI Anna 1993 SF BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. Atletica 23.18 12.0 3 3 79 SIRAGUSA Irene 1993 SF RM052 C.S. ESERCITO 23.38 11.0 4 1 75 RICCI Eleonora 2001 PF PI081 Atletica CASCINA 23.53 10.0 5 8 72 PAVESE Alessia (I) 1998 SF RM053 C.S. ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Cominciano i 3000 siepi femminili, successivamente ci saranno quelli maschili. 20.03 Stefano Sottile è il primo a raggiungere i 2.20 nel salto in alto maschile. 19.59 Questa la classifica ufficiale dei 200 metri femminili: 1 4 64 KADDARI Dalia (I) 2001 PF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 22.89 Campionessa Italiana AS TESPIENSE QUARTU 2 6 54 BONGIORNI Anna 1993 SF BO011 C.S. CARABINIERI SEZ.23.18 12.0 3 3 79 SIRAGUSA Irene 1993 SF RM052 C.S. ESERCITO 23.38 11.0 4 1 75 RICCI Eleonora 2001 PF PI081CASCINA 23.53 10.0 5 8 72 PAVESE Alessia (I) 1998 SF RM053 C.S. ...

Assoluti: in diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, DIRETTA TV dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD. Si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani In diretta streaming su www.atletica.tv fino alle 19, in diretta tv dalle 19 alle 21 su RaiSport+HD, la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto (Trento): si assegnano gli ultimi 18 titoli italiani.

LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Sibilio, Derkach, Bocchi e Marchiando volano alle Olimpiadi! 20.38 per Desalu OA Sport LIVE Derkach 14,47, volano Marchiando e Bocchi Il triplo regala gioie nella giornata conclusiva degli Assoluti di Rovereto. L’azzurra Dariya Derkach (Aeronautica) vola a 14,47 (+0.5) e firma lo standard per le Olimpiadi di Tokyo, a soli due giorni ...

DIRETTA/ Assoluti Italiani atletica 2021, streaming Rai: minimo olimpico per Derkach! Diretta Assoluti Italiani Atletica 2021: streaming video Rai, orario, programma e risultati della terza e giornata di gare per il tricolore, oggi.

