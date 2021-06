LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: la zampata di Lingua ancora campione nel martello! Derkach: 14.32 ventoso (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Nella prima batteria dei 200 donne al via Rinnaudo, Cavalleri, Harrasser, Iezzi, Bongiorni, Tirnetta, Nardelli, Bellinazzi 17.48. Nel triplo Sartori raggiunge il terzo posto con 13.13 17.45: Si è migliorato anche Falloni all’ultimo lancio, con 72.83 ma basta per il terzo posto 17.44: CHE GARAAAAAAAAAA!!! LA VINCE MARCO Lingua CON 74.27 superando Giorgio Olivieri che al suo ultimo lancio aveva raggiunto 74.22 17.38: Marco Lingua! Raggiunge quota 73.46 e torna in testa. Falloni si ferma a 72.11 17.27: Iniziato il triplo e arriva subito il 14.32 di Darya ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50: Nella prima batteria dei 200 donne al via Rinnaudo, Cavalleri, Harrasser, Iezzi, Bongiorni, Tirnetta, Nardelli, Bellinazzi 17.48. Nel triplo Sartori raggiunge il terzo posto con 13.13 17.45: Si è migliorato anche Falloni all’ultimo lancio, con 72.83 ma basta per il terzo posto 17.44: CHE GARAAAAAAAAAA!!! LA VINCE MARCOCON 74.27 superando Giorgio Olivieri che al suo ultimo lancio aveva raggiunto 74.22 17.38: Marco! Raggiunge quota 73.46 e torna in testa. Falloni si ferma a 72.11 17.27: Iniziato il triplo e arriva subito il 14.32 di Darya ...

