Advertising

ecodiparma : Chiamano i carabinieri per una lite familiare, ma hanno la droga sul tavolo: denunciati e segnalati -… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca #Avvocata Lite familiare nel cuore di Napoli: uomo tenta di tranciare il tubo del gas, interviene la Polizia http… - parmapress_24 : Chiamano i carabinieri per una lite familiare, ma hanno la droga sul tavolo: denunciati e segnalati -… - NapoliToday : #Cronaca #Avvocata Lite familiare nel cuore di Napoli: uomo tenta di tranciare il tubo del gas, interviene la Poliz… - newsdinapoli : Lite familiare, donna aggredita dal convivente. Arrestato 38enne #Cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Lite familiare

LA NAZIONE

... durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti nel cuore di Napoli, in via Banchi Nuovi , per una. I poliziotti, una volta ...Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Banchi Nuovi per una. I poliziotti, una volta sul posto, ...Lite familiare violentissima in via Banchi Nuovi: uomo picchia la ex moglie, brandisce un coltellaccio da cucina e minaccia di tranciare il tubo del ...La pandemia di Covid ci ha reso famigliari con quello che ritenevamo un dispositivo di nicchia. Come siamo arrivati alla fine dell’obbligo all’aperto dal 28 giugno ...