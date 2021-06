Lions | restaurate tre lunette del convento di San Francesco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lions restaurate

Siena News

... come non ricordare in questo senso i numerosi interventi realizzati in 57 anni di storia del nostro Club a restauro e conservazioni di numerosi opere d'arte - racconta il presidente delClub ..."Un gesto lodevole " ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese " che, ancora una volta, evidenzia e conferma lo spirito filantropico del, i cui soci come più volte hanno fatto, ...Vuga, Balloch e Bernardi domani alla cerimonia inaugurale La presentazione della fontana restaurata in piazza Diacono ...Cambio al vertice del Club Garfagnino guidato finora da Quirino Fulceri . Subito attenzione rivolta sulle prossime iniziative tra guida sicura e fly therapy ...