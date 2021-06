L’immunologa Viola rassicura: «La variante Delta sarà dominante. Ma i vaccinati vivranno un’estate serena». (Di domenica 27 giugno 2021) L’immunologa all’HuffPost: “I contagi potranno crescere, ma se tutti ci vacciniamo non aumenteranno i casi di malattia e morte”. “Vaccinarsi subito per affrontare la variante Delta, senza aspettare il rientro dalle vacanze”. È questo il monito di Antonella Viola, immunologa, professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica – Città della Speranza. Raggiunta da HuffPost, la scienziata sottolinea che “la variante, essendo più contagiosa, è destinata a prendere il sopravvento, come ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)all’HuffPost: “I contagi potranno crescere, ma se tutti ci vacciniamo non aumenteranno i casi di malattia e morte”. “Vaccinarsi subito per affrontare la, senza aspettare il rientro dalle vacanze”. È questo il monito di Antonella, immunologa, professoressa ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica – Città della Speranza. Raggiunta da HuffPost, la scienziata sottolinea che “la, essendo più contagiosa, è destinata a prendere il sopravvento, come ...

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #VarianteDelta, 'il virus è non solo più trasmissibile, ma anche meno sensibile agli anticorp… - advgiornalista : RT @AssoCare: L'immunologa all'HuffPost: 'I contagi potranno crescere, ma se tutti ci vacciniamo non aumenteranno i casi di malattia e mort… - AssoCare : L'immunologa all'HuffPost: 'I contagi potranno crescere, ma se tutti ci vacciniamo non aumenteranno i casi di malat… - AssoCare : L'immunologa all'HuffPost: 'I contagi potranno crescere, ma se tutti ci vacciniamo non aumenteranno i casi di malat… - Mario26775746 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #VarianteDelta, 'il virus è non solo più trasmissibile, ma anche meno sensibile agli anticorpi' avverte… -