Le politiche per trovare lavoro sono il vero nodo

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 27 giugno 2021) Lo scontro sul blocco dei licenziamenti – va reso più selettivo dal 30 giugno o va prorogato in toto? – ha subito una deriva ideologica che rischia di farci perdere di vista un punto molto concreto: anche nello scenario futuro più roseo per la nostra economia, il mercato delpost pandemia sarà differente da quello pre-febbraio 2020. Pensare che basti «congelare» per un altro po’ di tempo i rapporti didelle aziende in crisi per poi «scongelare» gli stessi quando saremo fuori dalla recessione è irrealistico. La ripresa, è, creerà nuovi posti di, e occorrerà prodigarsi – anche attraverso l’attuazione ...