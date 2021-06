Le grandi storie dei vestiti reali. L’abito Dior per le prove generali da principessa di Grace di Monaco (Di domenica 27 giugno 2021) Quando la sera del 6 gennaio 1956 Grace Kelly ha varcato la soglia del Waldorf-Astoria di Park Avenue aveva da un giorno annunciato a sorpresa che presto si sarebbe sposata con il principe Ranieri di Monaco. Per partecipare al ballo di beneficenza A night in Monte Carlo indossò un abito da favola firmato da Christian Dior per quella che sarebbe passata alla storia come la loro festa di fidanzamento. L’attrice più in voga del momento avrebbe abbandonato di lì a breve la sua brillante carriera per l’uomo con più titoli del mondo per diventare a sua volta Sua Altezza Reale Serenissima la Principessa Grace di Monaco. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 giugno 2021) Quando la sera del 6 gennaio 1956 Grace Kelly ha varcato la soglia del Waldorf-Astoria di Park Avenue aveva da un giorno annunciato a sorpresa che presto si sarebbe sposata con il principe Ranieri di Monaco. Per partecipare al ballo di beneficenza A night in Monte Carlo indossò un abito da favola firmato da Christian Dior per quella che sarebbe passata alla storia come la loro festa di fidanzamento. L’attrice più in voga del momento avrebbe abbandonato di lì a breve la sua brillante carriera per l’uomo con più titoli del mondo per diventare a sua volta Sua Altezza Reale Serenissima la Principessa Grace di Monaco.

