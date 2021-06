Lazio prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione, Zingaretti: “Ora andiamo avanti” (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA – “Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popoLazione. Ora andiamo avanti: con vaccini e 100% tracciamento. Contro la variante delta e per tornare a vivere”. Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 27 giugno 2021) ROMA – “Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nelper l’ottimo risultato.perinpopone. Ora: con vaccini e 100% tracciamento. Contro la variante delta e per tornare a vivere”. Così il presidente della, Nicola(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - eleonoramattia1 : RT @nzingaretti: Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per dosi somm… - LuigiLiccardo6 : RT @iINSIDER_: #BASIC trattativa avanzata con la #Lazio a giorni ci potrebbe essere un incontro tra le parti con #Tare in prima battuta per… - MacoPorcaro : RT @92Fisico: La Lombardia ha vaccinato, almeno in 1° dose, i due/terzi di tutti i vaccinabili. È la prima regione a raggiungere questa so… -