Lazio | Felipe Anderson verso il ritorno | Sarri ha dato l’ok

(Di domenica 27 giugno 2021) Ladi Maurizioprende forma a partire dagli esterni. Di ali in rosa ce ne sono poche per il 4-3-3 dell’ex tecnico di Napoli e Juventus. Proprio per questo, è ora di attingere al mercato. Il nome circolato nelle ultime settimane era quello di Julian Brandt del Borussia Dortmund ma sembra una trattativa complessa. Più accessibile inveceche sembra vicino alin biancoceleste. Secondo il Corriere dello Sport,avrebbe giàl’assenso al trasferimento, lui che lo cercava già quando allenava il Napoli. Al West Ham dal 2018, ...

Advertising

DiMarzio : #Lazio, tra #FelipeAnderson e #LukaRomero, le mosse di mercato biancocelesti - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lazio, torna di moda l'idea Felipe Anderson. A Sarri farebbe comodo... #Calciomercato - Gazzetta_it : Lazio, torna di moda l'idea Felipe Anderson. A Sarri farebbe comodo... #Calciomercato - LALAZIOMIA : Il Tempo | Il ritorno di Felipe fa sognare i tifosi - magostinelli7 : La sensazione è che anche venendo correa e lazzari , e comprando felipe, brandt basic e pezzella alla lazio mancher… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Felipe

Spread the loveAnderson e la, prove di intesa. L'esterno brasiliano può...Anderson non è più una suggestione, può tornare davvero: Sarri avallerebbe l'acquisto Rimpianto e nostalgia condiscono la trattativa che riporterebbeAnderson alla. Un mix di sentimenti che spinge il brasiliano a rimettersi sulla strada che porta a Roma, dove è stato protetto dall'affetto dei tifosi e coccolato dalla società, prima ...La dirigenza biancoceleste sta lavorando sul mercato per mettere a disposizione del nuovo Ct Maurizio Sarri una rosa che possa adattarsi al meglio al 4-3-3. Il reparto sulla quale c'è da investire di ...La Lazio vorrebbe riportare il brasiliano in biancoceleste a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro, cercando di sfruttare la prossima scadenza del contratto col West Ham. Tare ha incontrato l ...