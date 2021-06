Lavori pubblici, Regione lavora a ritmi serrati: “bisogna pianificare interventi” (Di domenica 27 giugno 2021) Tagli del nastro e consegne di opere completate, apertura di nuovi cantieri e ripartenza di servizi ad alta valenza turistica come le vie del mare: sembra ormai ripresa a pieno ritmo pre-pandemia l’attività regionale anche nel campo dei Lavori pubblici e dell’urbanistica, vista la fitta agenda delle ultime settimane del consigliere Luca Cascone, presidente della Commissione Consiliare permanente ai due settori, oltre che ai trasporti. “È una grande soddisfazione e una gioia – conferma Cascone – riprendere a pieno ritmo a girare la nostra provincia sia per dare l’avvio a nuovi e attesi cantieri che per vedere completate opere importanti per i territori. ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) Tagli del nastro e consegne di opere completate, apertura di nuovi cantieri e ripartenza di servizi ad alta valenza turistica come le vie del mare: sembra ormai ripresa a pieno ritmo pre-pandemia l’attività regionale anche nel campo deie dell’urbanistica, vista la fitta agenda delle ultime settimane del consigliere Luca Cascone, presidente della Commissione Consiliare permanente ai due settori, oltre che ai trasporti. “È una grande soddisfazione e una gioia – conferma Cascone – riprendere a pieno ritmo a girare la nostra provincia sia per dare l’avvio a nuovi e attesi cantieri che per vedere completate opere importanti per i territori. ...

