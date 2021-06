L'assessore alla Salute del Lazio: 'Stop alle mascherine ma portiamole sempre dietro' (Di domenica 27 giugno 2021) Sottoscriviamo queste parole: la responsabilità dei cittadini, proprio adesso che stiamo uscendo a piccoli passi dalla pandemia, non deve mancare. "Da domani abbassiamo le mascherine all'aperto, è un ... Leggi su globalist (Di domenica 27 giugno 2021) Sottoscriviamo queste parole: la responsabilità dei cittadini, proprio adesso che stiamo uscendo a piccoli passi dpandemia, non deve mancare. "Da domani abbassiamo leall'aperto, è un ...

VittorioSgarbi : #roma Il mio primo atto da assessore alla Cultura, d’intesa con Michetti, il ripristino del decoro urbano eliminand… - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Nell’Urbe tutto è spento e morto. Il patrimonio di Roma è la sua storia millen… - LauraBottici : E questo sarebbe il candidato del centrodestra al Comune di Roma come assessore alla cultura #sgarbi - marcolodola : RT @Marco_dreams: “Ci si inginocchia solo di fronte a Dio”. Dicono a dx. Ok, allora mi spiegate perché Andrea Lorusso, portavoce di un ass… - CiaCecy : RT @Marco_dreams: “Ci si inginocchia solo di fronte a Dio”. Dicono a dx. Ok, allora mi spiegate perché Andrea Lorusso, portavoce di un ass… -