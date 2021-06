“L’arte del sacro e del profano. Da Dante a Luci di Candela”. Al via la nona edizione (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Lo splendido borgo medievale di Casertavecchia è pronto a ospitare la nona edizione della rassegna «L’arte del sacro e del profano. Da Dante a Luci di Candela». La kermesse artistica, diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per gli amanti delL’arte, si terrà nel primo weekend di luglio. La direzione artistica è di Gianni Genovese della Genovesemanagement. Il programma prevede per sabato 3 luglio alle 20 il corteo storico medievale a cura dell’associazione culturale Passi e Note. Il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Lo splendido borgo medievale di Casertavecchia è pronto a ospitare ladella rassegna «dele del. Dadi». La kermesse artistica, diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per gli amanti del, si terrà nel primo weekend di luglio. La direzione artistica è di Gianni Genovese della Genovesemanagement. Il programma prevede per sabato 3 luglio alle 20 il corteo storico medievale a cura dell’associazione culturale Passi e Note. Il ...

