L’arrivederci di Mara Venier a Domenica In | “E’ stata l’edizione più difficile”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 giugno 2021) Alla fine di febbraio 2020 il modo di fare tv è cambiato per tutti. Il coronavirus è arrivato nella nostra Italia e ha messo tutto in discussione. Ha cambiato la vita di milioni e milioni di persone nel mondo intero e nel piccolo, anche quello di chi ogni giorno cerca di tenere compagnia al pubblico che segue la tv. Per molti i programmi televisivi sono la sola compagnia giornaliera e nel periodo più, volti rassicuranti come quello di, sono stati di conforto, non solo agli anziani costretti a stare in casa, ma anche alle famiglie che improvvisamente si sono ritrovate chiuse tra le 4 mura di casa senza poter fare ...