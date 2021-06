L’Arcivescovo Delpini sulle orme di San Carlo, festa a Carona per il centenario della chiesa (Di domenica 27 giugno 2021) “Monsignor Delpini lei è uno di noi”. È stato all’insegna della fraternità il benvenuto che la comunità di Carona ha riservato al Metropolita e Arcivescovo di Milano nel pomeriggio di domenica 27 giugno, in coincidenza con la festa di San Giovanni Battista e nell’ambito del centenario di consacrazione della chiesa parrocchiale. La popolazione guidata dal sindaco Gianfranco Pedretti e dal parroco don Alberto Bongiorno ha accolto monsignor Mario Delpini in piazza Vittorio Veneto davanti alla “vecchia” parrocchiale, sostituita dall’attuale nel 1921. Il primo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 giugno 2021) “Monsignorlei è uno di noi”. È stato all’insegnafraternità il benvenuto che la comunità diha riservato al Metropolita e Arcivescovo di Milano nel pomeriggio di domenica 27 giugno, in coincidenza con ladi San Giovanni Battista e nell’ambito deldi consacrazioneparrocchiale. La popolazione guidata dal sindaco Gianfranco Pedretti e dal parroco don Alberto Bongiorno ha accolto monsignor Marioin piazza Vittorio Veneto davanti alla “vecchia” parrocchiale, sostituita dall’attuale nel 1921. Il primo ...

