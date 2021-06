L' “altro” Hazard trascina il Belgio e manda a casa il Portogallo di CR7 | l' Italia sfiderà Lukaku

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : altro Hazard

...a caldo La partita in pillole L'esultanza di Thorganper il gol che ha regalato la vittoria al Belgio Getty Images Il Portogallo sembra poter passare in vantaggio da un momento all'a ...Il gol arriva verso la fine del primo tempo, al 42' e alla prima vera conclusione del Belgio, grazie a una bella conclusione dalla distanza di Thorgan. Servito dall'esterno Meunier, il ...Non sarà Ronaldo l'avversario dell'Italia di Mancini bensì Lukaku. Infatti il Portogallo (campione d'Europa in carica) capitola con il Belgio. Una sconfitta ...Il Ct del Belgio, Roberto Martinez, incrocia le dita in vista del match contro l’Italia: “Non so se potranno esserci – riporta Sportmediaset -, abbiamo bisogno di 48 ore per fare i test del caso. Parl ...